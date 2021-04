Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Daun (ots)

Am 06.04.2021 zwischen 15:15 Uhr und 18:10 Uhr hatte der Geschädigte sein Fahrzeug, einen Ford Fiesta in der Farbe Schwarz im Bereich des Parkplatzes in der Burgfriedstraße im Bereich eines dortigen Möbelhauses abgestellt.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er Beschädigungen an diesem feststellen, so dass davon auszugehen war, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen den Personenkraftwagen des Geschädigten stieß und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher werden an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten.

