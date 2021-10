Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Morbach (ots)

Am Montag, den 25.10.2021, um 14.20 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich der B 269/B 327 im Bereich der Gemarkung Morbach ein Verkehrsunfall. Ein 80 Jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die B 269 und bog an der Einmündung nach links auf die B 327 in Richtung Thalfang. Dabei missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt eines von rechts, auf der B 327, in Richtung Thalfang, fahrenden Pkw-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es dann zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde drei Personen verletzt und durch Rettungskräfte in Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren mittleren fünfstelligen Bereich.

