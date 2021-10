Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Scheunenbrand

Kempfeld (ots)

Am 25.10.2021 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Scheunenbrand in Kempfeld. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stand die Scheune bereits in Vollbrand. Das Feuer weitete sich auf eine benachbarte Gartenlaube auf, konnte jedoch in der Folge von den im Einsatz befindlichen Kräften der Feuerwehr gelöscht werden. Die Feuerwehr war noch bis ca. 22:00 Uhr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

An der Scheune und der Gartenlaube entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 70.000 Euro.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Neben einer Streife der Polizeiinspektion Idar-Oberstein befanden sich insgesamt 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Herrstein / Kempfeld / Rhaunen / Asbach / Schauren und Birkenfeld im Einsatz, sowie zwei Rettungswagen des DRK und ASB.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell