Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbefugter Gebrauch zweier Minibagger, Sachbeschädigung

Bild-Infos

Download

Hauenstein (ots)

In der Nacht von Samstag, den 13.03.2021 von 23 Uhr bis Sonntag, 0 Uhr nahmen bislang unbekannte Personen zwei auf dem Forstweg zwischen Hauenstein, Paddelweiher und Wanderheim "Dicke Eiche" abgestellte Komatsu Minibagger (3,5t bis 5t) für jeweils ca. eine Stunde unbefugt in Gebrauch. An der dortigen Baustelle wurde der Forstweg befahren und unter Einsatz der Baggerschaufeln die Böschung sowie eine Warnbake beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, die beiden Bagger blieben unbeschädigt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Anhand eines satellitengestützten Maschinenüberwachungssystems konnte der Tatzeitraum exakt bestimmt werden. Die Ermittlungen dauern an. |pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell