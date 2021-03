Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.03.2021, 11:00 Uhr.

Ort: Zweibrücken, Friedrich-Ebert-Straße. SV: Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er mit seinem Gefährt am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm, obwohl er deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC, so dass dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, in dem er mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro rechnen muss. | pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell