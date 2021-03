Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht am hellichten Tag

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.03.2021, 15:30 Uhr.

Ort: Zweibrücken, Oselbachstraße 60. SV: Ein dunkelblauer BMW, der die Oselbachstraße in südlicher Richtung befuhr, geriet unmittelbar vor der nach links abknickenden Vorfahrt zur 22-er Straße mit den rechten Rädern auf ein am rechten Straßenrand angelegtes Blumenbeet, kam im weiteren Verlauf bei seiner Geradeausfahrt komplett auf den sich anschließenden Bürgersteig am Anwesen Oselbachstraße 60 (Gebäude des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken), wo er den Verteilerkasten eines Telekommunikationsunternehmens mit der Fahrzeugfront traf und vollständig zerstörte. Trotz erheblicher Beschädigungen am Fahrzeug setzte der unbekannte BMW-Fahrer nach dem Unfall seine Fahrt in der Oselbachstraße fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Unfallgeschehen wurde von einer Zeugin beobachtet, die das flüchtige Fahrzeug als dunkelblauen BMW beschrieb. Die Beschreibung deckt sich mit Fahrzeugteilen des Unfallverursachers, die vor Ort vorgefunden wurden.

Der Schaden am Verteilerkasten dürfte sich auf einen mittleren bis hohen vierstelligen Eurobetrag belaufen. Darüber hinaus entstand Sachschaden (ca. 200 Euro) am öffentlichen Blumenbeet, durch das der BMW gefahren war.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen der Unfallflucht und fragt die Bevölkerung, wem nach dem 14.03.2021, 15:30 Uhr, ein blauer BMW mit einem erheblichen Frontschaden aufgefallen ist bzw. in wessen Umfeld nach der genannten Zeit ein blauer BMW, der vorher regelmäßig zu sehen war, plötzlich verschwunden ist. | pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell