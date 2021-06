Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (14.06.2021), zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr, wurde eine schwarze Mercedes A-Klasse durch einen Unfall beschädigt. Das Auto war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz einer Bank in der Hindenburgstraße geparkt. Der/die Verursachende streifte den geparkten Mercedes und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem/der Verursachenden geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell