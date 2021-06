Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt - weiterer unfallbeteiligter Radfahrer fährt weiter

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (14.06.2021) gegen 15:30 Uhr wollte ein 68-jähriger Radfahrer von der Hochfeldstraße nach links in die Raschigstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem aus Richtung Bruchwiesenstraße kommenden Radfahrer zusammen. Der 68-Jährige stürzte und brach sich dabei das Schlüsselbein. Er kam in ein Krankenhaus.

Während eine Zeugin erste Hilfe leistete, fuhr der zweite Radfahrer weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise zu dem geflüchteten Radfahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell