Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aufmerksame Zeugen merken sich Kennzeichen

Ludwigshafen (ots)

Am 14.06.2021, gegen 13 Uhr, beschädigte der Fahrer eines Mercedes beim Parken auf einem Supermarktparkplatz in der Oderstraße mit seinem Fahrzeug das Auto einer 45-Jährigen. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weg. Dies wurde von einer Zeugin und einem Zeugen beobachtet. Geistesgegenwärtig merkten sie sich das Kennzeichen, sodass der mutmaßliche Fahrer ermittelt werden konnte. Es dürfte sich um einen 85-Jährigen aus Bad Dürkheim handeln. Am Auto der 45-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Auch in der Friedrich-Bassemir-Straße kam es zu einem Fall von Fahrerflucht. Eine unbekannte Person hatte zwischen dem 13.06.2021, 23 Uhr, und dem 14.06.2021, 15 Uhr, mit ihrem Fahrzeug das parkende Auto einer 25-Jährigen beschädigt.

Die Polizeiwache Oggersheim sucht Zeuginnen und Zeugen des Unfalls und bittet diese sich unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

