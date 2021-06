Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in Kreuzungsbereich

Ludwigshafen (ots)

An der Kreuzung In den Mooräckern/Hugenottenstraße kam es am 14.06.2021, gegen 10:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 58-Jährige leicht verletzt wurde. Sie war im Kreuzungsbereich mit dem Auto eines 71-Jährigen kollidiert. Hierdurch löste ihr Airbag aus. Der PKW der 58-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an ihrem Auto dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell