Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteil in der Sachsenstraße

Ludwigshafen (ots)

In das Kellerabteil einer 24-Jährigen wurde am 14.06.2021, zwischen 7:30 Uhr und 17:30 Uhr, eingebrochen. Die Parzelle befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Sachsenstraße. Es wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf wenige Euro belaufen. #

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell