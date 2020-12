Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Raub auf Supermarkt - Unbekannte bedrohten Angestellte mit mutmaßlichen Schusswaffen

BonnBonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern. Sie sollen am Freitagabend (04.12.2020) einen Supermarkt auf der Bonner Straße in Bornheim-Roisdorf überfallen haben.

Zur Tatzeit gegen 21:05 Uhr legten die Männer, die sich bereits einige Minuten in dem Markt aufhielten, Waren auf das Kassenband und forderten sodann unter Vorhalt zweier mutmaßlicher Schusswaffen die Herausgabe von Bargeld von einer Angestellten. Im Anschluss verließen beide mit ihrer Beute den Markt und flüchteten nach bisherigem Kenntnisstand auf zwei Fahrrädern in Richtung Brunnenallee. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen.

Die unbekannten Männer können auf der Grundlage von Zeugenangaben folgendermaßen beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 20 Jahre alt - ca. 1,85 m groß - medizinischer Mund-Nasen-Schutz - bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, schwarzer Jogginghose mit weißen seitlichen Streifen, weißen Sportschuhen - trug schwarze Handschuhe - führte einen schwarzen Rucksack mit - sprach Deutsch mit Akzent.

Zweite Person: Etwa 20 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - medizinischer Mund-Nasen-Schutz - bekleidet mit dunkler Daunenjacke mit Kapuze, heller Jeans - führte eine schwarze Sporttasche mit - keine Handschuhe.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer die Unbekannten beobachtet hat oder Hinweise zu ihrer Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell