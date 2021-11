Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kind in Solingen überfahren - Fahrzeug kippt auf die Seite

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag (31.10.2021, 17:40 Uhr), erlitt ein Vierjähriger Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in Solingen. Der Junge überquerte eine Anliegerstraße an der Hasselstraße, als ihn der Opel Meriva eines 86-Jährigen erfasste. Dabei wurde der Junge mehrere Meter mitgeschleift. In der Folge kippte das Auto auf die Seite und kam zum Stillstand. Das Kind erlitt dadurch Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Autofahrer und sein 55-jähriger Beifahrer konnten aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu. Am Opel entstand Totalschaden. Aufgabe des Verkehrskommissariats Solingen ist es den Hergang sowie die Ursache zu klären. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell