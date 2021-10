Polizei Wuppertal

POL-W: SG: Drei verletzte Personen im Linienbus

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tage, gegen 12:57 Uhr, kam es in Solingen am Graf- Wilhelm- Platz zu einem Verkehrsunfall.

Ein sich der Bushaltestelle nähernder Linienbus, musste aufgrund eines querenden Fußgängers eine Gefahrenbremsung vollziehen. Dadurch wurden drei Insassen verletzt. Nach derzeitigem Stand hatte ein 52-jährige Bonner den nahenden Bus nicht wahrgenommen.

Um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu verhindern, leitete ein 51-jährige Busfahrer aus Solingen eine Vollbremsung ein. In Folge dessen kamen in dem Linienbus drei Fahrgäste zu Fall.

Eine 89-jährige Solingerin erlitt eine Prellung am linken Bein. Eine weitere 84-jährige Solingerin musste mit einer Kopfverletzung, sowie Prellungen an Armen und Beinen im Krankenhaus behandelt werden. Darüber hinaus musste ein 86-jähriger Solinger mit einer Verletzung am Bein und einer Kopfplatzwunde stationär behandelt werden.

Es kam zu keinen erheblichen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell