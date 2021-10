Polizei Wuppertal

POL-W: W - Mutmaßlicher Ladendieb in Haft - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 26.10.2021 gegen 19:30 Uhr konnten zivile Polizeibeamte in der Elberfelder Fußgängerzone zwei Männer festnehmen, die im dringenden Tatverdacht stehen, Ladendiebstähle in mindestens zwei Geschäften begangen zu haben. Am Abend des 26.10.2021 fiel Beamten einer Zivilstreife ein 26 Jahre alter Mann auf, der sich ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz in die Geschäftsräume des Kaufhauses C&A in der Elberfelder Fußgängerzone begab. Die Beamten folgten dem Mann zur Ahndung des Maskenverstoßes. Noch vor Erreichen des Beschuldigten nahmen sie wahr, wie dieser ein Paar Schuhe entwendete und entschieden sich, dem Beschuldigten zu folgen. Hierdurch konnte wenig später ein Treffen des Mannes mit seinem 19 Jahre alten Bruder im Bereich Turmhof/Burgstraße beobachtet werden. Bei der anschließenden Überprüfung der Beiden konnte neben den entwendeten Schuhen bei beiden Beschuldigten auch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Die beiden bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Brüder wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Hiergegen wehrte sich der ältere der Brüder erfolglos. Gegen den 26-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft, welcher ebenso wie sein Bruder in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, bei Gericht ein Haftbefehl erwirkt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell