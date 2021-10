Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Motorradfahrer in Remscheid-Lennep

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (25.10.2021, 19:10 Uhr), erlitt ein Motorradfahrer in Remscheid-Lennep schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Der 20-Jährige war mit seiner Honda auf der Schwelmer Straße in Richtung Wuppertal-Beyenburg unterwegs. Als ein 58-Jähriger mit seinem BMW von der Otto-Hahn-Straße nach links auf die Schwelmer Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Rettungsdienst brachte den Schwerstverletzten ins Krankenhaus. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schwelmer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. (sw)

