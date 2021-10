Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Supermarkt-Einbrecherin nachts vor Ort gestellt

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 25.10.2021, gegen 23:45 Uhr, wurde die Polizei durch einen Einbruchsalarm an einem Supermarkt in die Stresemannstraße gerufen. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten eine Frau (39) feststellen und vorläufig festnehmen, die gerade im Begriff war mit Diebesgut - hauptsächlich Elektronikartikel - die Geschäftsräume zu verlassen. Zuvor hatte sie sich kurz vor Schließung des Supermarkts im Inneren versteckt und ausgeharrt, bis das Gebäude leer war. Die polizeilich bekannte Frau erwartet nun eine Strafanzeige und weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei. (jb)

