Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Mann fährt in Lennep mit seinem Auto vor einen Baum

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am 22.10.2021, um 15:25 Uhr, kam es auf der Ringstraße zu einem Alleinunfall mit einem Pkw. Ein 81-jähriger Mann aus Remscheid fuhr mit seinem Jaguar XE die Ringstraße aus Richtung Lüttringhauser Straße kommend, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. In der Folge touchierte er zunächst einem Masten und fuhr dann gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich schwer und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell