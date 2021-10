Polizei Wuppertal

POL-W: SG Männer greifen in Solingen-Ohligs einen Kiosk an

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (23.10.2021, 21:45 Uhr), kam es in Solingen-Ohligs zu einem Angriff mehrerer Personen auf einen Kiosk. Die Männer schlugen mit Hilfe von Knüppeln die Scheiben des Kiosks an der Düsseldorfer Straße ein und sprühten in der Folge ein Reizmittel in das Innere. Als sich mehrere Personen, die sich im und an dem Gebäude aufhielten, ihnen entgegenstellten, flüchteten die Angreifer zu Fuß und mit Fahrzeugen. Die Kriminalpolizei Solingen hat die Ermittlungen aufgenommen, um Hintergründe und Umstände des Vorfalls zu klären. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell