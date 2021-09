Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Sachbeschädigungen+Kat gestohlen+Fahrraddiebstahl+Parkplatzrempler+Promillefahrer baut Unfall+PKW aufgebrochen+Schutzplanken beschädigt

Heuchelheim: Pritschenwagen beschädigt

Ein Mann schlug Montagabend auf einem Parkplatz im Sanderweg die Scheiben eines Pritschenwagens ein. Zwei Zeugen beobachten den Unbekannten, wie er sich gegen 21.30 Uhr an der Windschutzscheibe zu schaffen machte. Der Schaden an dem LKW wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 1,90 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt und sprach Deutsch mit Akzent. Er hat eine helle Hautfarbe, eine dünne Gestalt, ein helles Gesicht und kurze blonde Haare. Er war dunkel bekleidet. Wer hat den Unbekannten ebenfalls beobachtet und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kat ausgebaut

Unbekannte Diebe bedienten sich auf einem Parkplatz im Eichendorffring an einem grauen Opel. Zwischen 17.00 Uhr am Sonntag (12. September) und 17.00 Uhr am Sonntag (19. September) bauten die Täter den Katalysator des Kombis ab und ließen ihn mitgehen. Ein neuer Kat wird etwa 700 Euro kosten. Die Sachschäden durch den Diebstahl schätzt die Polizei auf 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Karton unterschlagen

Unbekannte ließen am Samstag zwischen 14.00 und 14.30 Uhr im Lochermühlsweg in Lang-Göns einen Karton mitgehen. Der Besitzer hatte die Kiste mit Plüschhasen. E-Zigarette, Faszien-Rollen sowie Kleiderbeutel an der Straße abgestellt und vergessen sie in sein Fahrzeug einzuladen, bevor er wegfuhr. Als er seinen Fehler bemerkte und zurückkam, war der Karton nicht mehr da. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Autos zerkratzt

Auf einem Firmengelände eines Autohändlers in der Straße "An der Automeile" zerkratzten Unbekannte mindestens zwei Fahrzeuge. Die erste Tat ereignete sich zwischen 17.00 Uhr am Samstag (11. September) und 17.00 Uhr am Sonntag (12. September). Hier wird der Sachschaden an einem schwarzen Maserati auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Eine Woche später schlugen dort erneut Vandalen zu. Sie hinterließen zwischen 17.00 Uhr am Samstag (18. September) und 19.00 Uhr am Sonntag (19. September) an einem schwarzen Golf einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Wer hat dort in den fraglichen Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fahrrad in Klein-Linden geklaut

Von dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße in Klein-Linden ließ ein Dieb ein etwa 1.000 Euro teures Damenrad mitgehen. Der Unbekannte brach am Sonntag (19. September) zwischen 01.00 und 09.00 Uhr das Schloss des türkisblauen Fahrrades vom Hersteller "Prophet" auf und nahm es mit. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Damenrades mit tiefem Einstieg nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/77006-3555 entgegen.

Gießen: Parkplatzrempler in Leihgestern

Am Donnerstag (16. September) zwischen 11.30 und 13.10 Uhr beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Konrad-Adenauer-Straße geparkten Seat. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz der Stadt Gießen touchierte der Unbekannte den Radkasten des grauen Ibiza und ließ einen Schaden von rund 300 Euro zurück. Hinweise zu dem Flüchtigen oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht auf Schulparkplatz

Trotz Schaden von 1.000 Euro an einem Audi fuhr ein Unbekannter nach einem Unfall auf dem Parkplatz einer Schule im Karl-Reuter-Weg einfach weg. Der Verursacher touchierte den geparkten grauen Avant am Donnerstag (09. September) zwischen 09.15 und 12.00 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/006-3555 in Verbindung zu setzen.

Wettenberg: Promillefahrer baut Unfall

40.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Promillefahrer nach einem Unfall in der Obergasse in Launsbach. Der 23-Jährige war am Sonntag gegen 04.55 Uhr mit seinem PKW in der Obergasse von Wißmar nach Gießen unterwegs, als er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er prallte gegen zwei geparkte Autos und flüchtete anschließend zu Fuß. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen erwischten Polizisten den alkoholisierten Fahrer kurze Zeit später. Sein Alkoholtest brachte es auf stattliche 1,97 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Gelegenheit macht Diebe...

Aus einem unverschlossenen Golf entwendete ein Unbekannter am Sonntag zwischen Mitternacht und 09.00 Uhr eine Tasche. Das silberfarbene Auto war in der Grünberger Straße geparkt, als der Dieb zuschlug. Zeugen, die dort etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Mehrere Schutzplanken beschädigt

Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei stellten Donnerstag mehrere beschädigte Schutzplanken am Autobahnkreuz Gießen-Süd fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war offenbar auf der Autobahn 485 von Langgöns in Richtung Marburg unterwegs und wollte am Autobahnkreuz auf die Autobahn 45 Richtung Dortmund fahren. Im Verlauf der Rechtskurve verlor der Unbekannte die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte mehrere Schutzplanken und flüchtete anschließend. Der Schaden, der vermutlich zwischen 12.00 Uhr am Dienstag (14. September) und 12.00 Uhr am Donnerstag (16. September) entstanden ist, wird auf 2.400 Euro geschätzt.

Gießen: Ford in Lützellinden beschädigt - Polizei sucht dunklen Kombi

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte am Montag gegen 14.30 Uhr beim Vorbeifahren einen in der Rheinfelser Straße geparkten Ford. Ein Zeuge beobachtet den Unfall und informierte den Halter, der daraufhin die Polizei anrief. Polizisten stellten am Unfallort ein Fahrzeugteil sicher. Der Schaden an der linken Seite wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem dunklen Kombi mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Hamm. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

