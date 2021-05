Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Seit dem Jahr 2004 ohne Führerschein unterwegs

Bundesautobahn 11/ Storkow (ots)

Bundespolizisten beobachteten gestern am späten Abend einen 50- jährigen Deutschen, zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Penkun, welcher auf der Bundesautobahn 11 mit seinem PKW Alfa Romeo in Richtung Polen unterwegs war. In der Ortslage Storkow wurde er einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle legte er neben seinem Reisepass die Zulassungsbescheinigung Teil 2 vor. Die daraufhin durchgeführte Führerscheinabfrage ergab, dass ihm bereits im Jahr 2004 die Fahrerlaubnis versagt wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann in den folgenden Jahren immer wieder ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Durch die Polizei Würzburg wurden daraufhin die Autoschlüssel und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 eingezogen. Gestern nutzte er die Zweitschlüssel für das Fahrzeug. Des Weiteren lag ein polizeilicher Hinweis vor, dass der Unbelehrbare immer wieder unter Drogeneinfluss gefahren ist. Das war auch in diesem Fall so, ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Der Vorgang wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei MV übergeben.

