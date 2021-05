Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Gesuchter Dieb kann hohe Geldstrafe nicht zahlen

Pomellen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kontrollierten Bundespolizisten auf der Autobahn 11, Höhe Pomellen, einen 45-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war mit seinem VW Phaeton in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt/ Oder wegen Diebstahls im besonders schweren Fall in Tateinheit mit Hehlerei per Haftbefehl gesucht wurde. Als Strafmaß waren 7023,73 EUR Geldstrafe oder 1 Jahr und 2 Monate Gesamtfreiheitsstrafe festgelegt. Da die Person die hohe Geldstrafe nicht zahlen konnte, erfolgte die Einlieferung in die JVA Wriezen.

