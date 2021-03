Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Feuerwehr rückt zu vermeintlichem Brand aus (02.03.2021)

Königsfeld (ots)

Starker Rauch hat am Dienstag gegen 16 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Veilstraße auf den Plan gerufen. An einem Wohnhaus stieg starker Rauch auf. Am vermeintlichen Brandort angekommen mussten die Helfer feststellen, dass eine defekte Heizungsanlage für den übermäßigen Qualm verantwortlich war und es nicht brannte. Die mit 18 Personen angerückte Feuerwehr und eine Polizeistreife konnten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Sachschaden war nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell