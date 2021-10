Polizei Wuppertal

POL-W: SG/ME 79-Jährige um hohe Summe Bargeld betrogen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Trickbetrüger haben gestern (26.10.2021) eine 79-jährige Hildenerin um eine hohe Summe Bargeld und Schmuck betrogen. Die Täter brachten die Seniorin dazu, das Geld an einen Übergabepunkt in Solingen an der Kamper Straße zu bringen, wo sie es an eine unbekannte Frau übergab. Siehe heutige Pressemeldung der Polizei Mettmann: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5057192 Die Frau, der sie die Bargeldsumme und den Schmuck übergeben hat, kann die Hildenerin wie folgt beschreiben: ca. 30 Jahre alt, circa 1,67 m groß, Brille, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose, sprach akzentfrei Deutsch. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Täterin geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell