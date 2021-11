Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (01.11.2021), gegen 18:40 Uhr, wurde ein 17-jähriger von zwei Personen am Eisstadion in der Saarlandstraße angegriffen. Der 17-Jährige wurde von den zwei Angreifern mehrfach geschlagen, so dass er zu Boden ging. Er wurde leicht verletzt. Die Angreifer seien in einer größere Gruppe 10 - 15 Personen an der Örtlichkeit gewesen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1.Person: männlich, ca. 17 Jahre alt, Boxerhaarschnitt, trug schwarze Bomberjacke und schwarze Hose 2.Person: männlich, ca. 17 Jahre alt, Boxerhaarschnitt, Vollbart, ca. 1,60cm, war mit grauem Pullover, schwarze Weste und goldener Kette bekleidet.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Angreifern machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell