Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Lindenstraße/Vandalen wüten auf Grundstück

Coesfeld (ots)

Vandalen haben auf einem Grundstück an der Lindenstraße in Olfen gewütet. Zwischen 22 Uhr am Donnerstag (21.10.21) und 7.10 Uhr am Freitag (22.10.21) zerstachen sie nicht nur an drei Autos Reifen. Sie beschädigten zudem ein Gartenzelt, schnitten Löcher in einen Pool und warfen unter anderem Fahrräder in diesen hinein. Außerdem haben die Täter 16 Bierflaschen gestohlen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

