Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Anton-Aulke-Ring/ Schwarzer BMW X3 gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (21.10.21) einen schwarzen BMW X3 am Anton-Aulke-Ring gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 21.45 Uhr und 23.35 Uhr. Das Fahrzeug stand auf einer Stellfläche vor einem Haus. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

