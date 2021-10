Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee/ Grauer Seat Ibiza beschädigt

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin hat am Donnerstag (21.10.21) einen grauen Seat Ibiza beschädigt. Gegen 17.25 Uhr beobachtete ein Zeuge eine Frau an der Blickallee, wie sie mit einem schwarzen SUV gegen den Seat fuhr. Danach entfernte sie sich von der Unfallstelle. Die Unbekannte soll weiße Haare haben. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

