POL-PPWP: Parkplatz vergessen

Kaiserslautern (ots)

Hilfesuchend wandte sich am Mittwoch eine 68-Jährige an die Polizei: Sie fand ihr Auto nicht. Die Frau hatte ihren Wagen irgendwo zwischen der Bismarckstraße und der Augustastraße geparkt, konnte sich aber nicht mehr erinnern wo sie ihn abstellte. Die Beamten halfen bei der Suche. In der Karpfenstraße konnte der Pkw schließlich ausfindig gemacht werden. |erf

