Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Müllwerker angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein Mitarbeiter der Stadtbildpflege ist am Dienstag in der Slevogtstraße von einem Auto angefahren worden. Der 31-jährige Müllwerker stand an dem Müllwagen und wollte gerade die Straße überqueren, als die 24-jährige Autofahrerin an dem Müllauto vorbeifuhr. Die Fahrerin erfasste dabei den Arbeiter. Er wurde auf den Boden geschleudert. Der 31-Jährige wurde am Bein verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. |elz

