Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - parkendes Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Am Bahndamm" ist die Polizei auf der Suche nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein bislang Unbekannter zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Hyundai beschädigt haben. Anschließend entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Vorfall beobachten und hinterließ an dem beschädigten Auto einen Notizzettel. Danach könnte es sich um ein rotes Fahrzeug mit dem Teilkennzeichen "OG-" gehandelt haben. Der Hinweisgeber sowie weitere mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 mit den Beamten des Polizeiposten Ettenheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell