Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer bietet Geld nach Kollision

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - Nach einem seitlichen Anstoß zwischen zwei Pkw im Abfahrtsbereich der A 2 in Sennestadt entfernte sich ein Autofahrer mit seinem Beifahrer am Dienstag, 05.10.2021, von der Unfallstelle. Der beteiligte Bielefelder Autofahrer beschrieb der Polizei den Standort des anderen Pkw, indem die Polizisten schließlich zwei betrunkene Männer antrafen.

Nach der Aussage eines 28-jährigen Bielefelders touchierte ein Fiat Doblo gegen 02:20 Uhr die linke Fahrzeugseite seines Audi A3, als er die A2 in Sennestadt verließ. Nach dem Anstoß soll der Fiat ein rotes Ampelsignal missachtet haben und in Schlangenlinie über die Paderborner Straße gefahren sein.

Vor der Kreuzung der Osningstraße entdeckte der 28-Jährige den beteiligten Fiat am Straßenrand und hielt an. Dabei soll der beteiligte Autofahrer ausgestiegen sein und dem Audi-Fahrer Geld geboten haben, um den Unfall zu regulieren. Als der 28-Jährige die Polizei anrief, setzte sich der Fiat wieder in Bewegung.

Auf einem Waldparkplatz an der Osningstraße kontrollierten Streifenbeamte wenig später den gesuchten Fiat Doblo, in dem ein 26-jähriger Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer saßen.

Weil zunächst unklar war, wer zum Unfallzeitpunkt gefahren war, ordnete die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Entnahme von Blutproben für die beiden polnischen Staatsbürger an. Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich später heraus, dass der 26-Jährige den Fiat gefahren war. Er wurde wegen der Unfallflucht und der Fahrt unter Alkoholeinfluss angezeigt und durfte im Anschluss mit seinem Beifahrer wieder die Polizei verlassen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell