Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Wohnung scheitert; Bad Fallingbostel: Die Polizei fragt: Wem gehört dieses Fahrrad? (Foto anbei)

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.09.2021 Nr. 1

04.09 / Einbruch in Wohnung scheitert

Bad Fallingbostel: In der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Samstag versuchten Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus an der Theodor-Storm-Straße eine Wohnungstür aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch: Die Täter gelangten nicht in die Wohnung. Der Schaden an der Tür wird auf rund 200 Euro geschätzt.

06.09 / Die Polizei fragt: Wem gehört dieses Fahrrad? (Foto anbei)

Bad Fallingbostel: Am frühen Samstagmorgen, 25.08.2021, kontrollierten Polizeibeamte am Bahnhof in Bad Fallingbostel zwei Personen, die mit gestohlenen Fahrrädern unterwegs waren. Eines der Fahrräder, ein Damenrad der Marke Alu-City-Star, konnte bisher nicht zugeordnet werden. Das Fahrrad muss nicht zwingend in Bad Fallingbostel, sondern kann auch in Soltau oder Dorfmark entwendet worden sein. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

