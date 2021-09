Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Kradfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen 2. Bad Fallingbostel/BAB 7

PI Heidekreis (ots)

1. Soltau (Wolterdingen), 03.09.21, 12.00Uhr Kleinkraftrad unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis geführt

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagmittag in Wolterdingen stellten Beamte bei einem Kleinkraftradführer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Darüber hinaus konnte der 20-Jährige Soltauer weder eine Fahrerlaubnis noch Dokumente für sein Fahrzeug vorweisen. Aufgrund dessen wurde gemeinsam die Wohnanschrift in Soltau aufgesucht. Dort wurden neben den Fahrzeugpapieren auch noch diverse Betäubungsmittel gefunden. Einen Führerschein besaß er jedoch nicht. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen wurden eingeleitet.

2. BAB 7 / Bad Fallingbostel

Freitag, 03.09.2021

Auffahrunfall auf BAB 7 sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen Für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte ein 32-jährige Fahrer aus Lübeck, der am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr das Stauende auf dem linken Fahrstreifen der A 7 zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und Soltau-Süd zu spät bemerkte. Beim Ausweichversuch kollidierte er mit dem vorausfahrenden PKW und schob diesen sowie den davor fahrenden PKW auf einen weiteren PKW auf. Durch den Aufprall verletzte sich der Lübecker leicht, der Fahrer im vorausfahrenden PKW nach ersten Erkenntnissen schwer, wurde jedoch zwischenzeitlich wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die Insassen der anderen beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. Auf Grund der erheblichen Schäden mussten für die Unfallaufnahme und anschließende Bergung beide Fahrstreifen gesperrt werden.

Samstag, 04.09.2021

Unerlaubter Aufenthalt Am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, wurde ein leicht überladener LKW aus dem Landkreis Harburg mit Gerüstteilen an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass sich zwei der drei Arbeiter im Fahrzeug ohne gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland aufhalten. Nach bisherigen Ermittlungen erscheint es wahrscheinlich, dass der Firmeninhaber die Personen illegal beschäftigt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell