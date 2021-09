Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wolterdingen: 17jährige Fahrradfahrerin bei Unfall tödlich verletzt; Walsrode

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.09.2021 Nr. 1

02.09 / 17jährige Fahrradfahrerin bei Unfall tödlich verletzt

Wolterdingen: Am Donnerstagnachmittag kam es auf der K1, zwischen Soltau und der "Heidepark-Kreuzung", zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin tödlich verletzt wurde. Die 17jährige Soltauerin befuhr gegen 16.00 Uhr den Fahrradweg in Richtung Kreuzung und querte unvermittelt auf Höhe der Einmündung der Straße Grenzwall die Straße, ohne den nachfolgenden Fahrzeugverkehr zu beachten. Ein in gleiche Richtung fahrender 66jähriger Autofahrer aus dem Heidekreis konnte nicht mehr bremsen und erfasste die Jugendliche. Das Mädchen verstarb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die K1 voll gesperrt werden.

02.09 / Portmonees beim Einkaufen entwendet

Walsrode / Schneverdingen: Am Donnerstag, gegen 13.00 Uhr entwendeten Taschendiebe einer 51jährigen Walsroderin beim Einkaufen in der Aldi-Filiale an der Sudetenstraße das Portmonee aus der Handtasche. Die Handtasche hatte das Opfer an ihrem Einkaufswagen gehängt. Bereits am Vormittag waren Taschendiebe auch in Schneverdingen aktiv: In der Edeka-Filiale an der Bahnhofstraße entwendeten sie einer 83-Jährigen ebenfalls die Geldbörse. Der Gesamtschaden beträgt insgesamt rund 200 Euro.

02.09 / Einbruch in Famila-Markt

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam in den Famila-Markt an der Straße Am Vogelsang ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

