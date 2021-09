Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Polizei sucht Eigentümer eines Damenfahrrads (Foto anbei); Munster: Unfallflucht: Polizei bittet Augenzeugen, sich erneut zu melden

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.09.2021 Nr. 1

01.09 / Polizei sucht Eigentümer eines Damenfahrrads (Foto anbei)

Walsrode: Im Zuge polizeilicher Ermittlungen wurde am 15. Juni 2021 am Bahnhof in Walsrode ein Damenfahrrad der Marke Simplex sichergestellt. Bisher konnte es keiner Person zugeordnet werden. Die Polizei bitte den Eigentümer oder Personen, die den Eigentümer kennen, sich unter 05161/984480 zu melden.

01.09 / Unfallflucht: Polizei bittet Augenzeugen, sich erneut zu melden

Munster: Am Freitag, 20.08.21, zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr wurde an der Wagnerstraße einem parkenden Transporter der linke Außenspiegel abgefahren. Zwei Zeugen teilten dem Geschädigten ein Kennzeichen mit, hinterließen aber ihre Personalien nicht. Die beiden Augenzeugen sowie weitere mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

30.08 / Einbrecher durch Bewohner gestört

Hodenhagen: Am Montagabend, gegen 21.45 Uhr versuchten Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Kreuzförth die Wohnungstür aufzuhebeln. Anwesende Bewohner machte sich bemerkbar, sodass die Täter gestört wurden und flüchteten. Der Schaden an der Tür wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell