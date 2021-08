Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: VW Golf auf der Friedensstraße beschädigt; Soltau: Streitigkeiten am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen; Stübeckshorn: Wolf von Pkw erfasst (Foto anbei)

Heidekreis (ots)

31.08.2021

28.08 / VW Golf auf der Friedensstraße beschädigt

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Freitag, 20.00 und Samstag, 16.00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug auf der Friedensstraße einen geparkten blauen VW Golf. An der hinteren linken Tür des beschädigten Pkw waren weiße Lackspuren zu sehen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

27.08 / Streitigkeiten am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Soltau: Am Freitagnachmittag, gegen 15.20 Uhr kam es am Soltauer Bahnhof, im Bereich des Gleises 7 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in deren Verlauf ein Beteiligter durch eine Schnittwunde am Oberkörper verletzt wurde. Das 32jährige Opfer wurde im Heidekreisklinikum versorgt. Die Täter flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

27.08 / Wolf von Pkw erfasst (Foto anbei)

Stübeckshorn: Auf der B209, in der Soltauer Gemarkung Stübeckshorn wurde am Freitagmorgen, gegen 09.45 Uhr ein Wolf von einem Pkw erfasst, als er die Fahrbahn querte. Das Tier verendete vor Ort. Der Schaden am Pkw wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der zuständige Jagdpächter war vor Ort, der Wolfsberater wurde in Kenntnis gesetzt.

30.08 / Unfall: Vorrang genommen

Schneverdingen: Ein 90jähriger Autofahrer bog am Montag, gegen 17.50 Uhr von der Finteler Straße (K30) nach links in den Großenweder Weg ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher sowie der 21jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

