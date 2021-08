Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Eickeloh: Mann droht mit Sprengung-Ein Polizist verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.08.2021 Nr. 1

28.08./ Mann droht mit Sprengung - Ein Polizist verletzt

Eickeloh: Die Polizei wurde heute in den frühen Morgenstunden,gegen 03:50 Uhr, zu einem Einsatz nach Eickeloh gerufen. Hier lief ein unbekleideter und offensichtlich verwirrter 30-jähriger Mann durch den Ort und klingelt bei Anwohnern. Bei Eintreffen der Polizei verschanzte sich der Eickeloher auf seinem Grundstück in der Garage. Der amtsbekannte Mann drohte nun damit die Garage mittels Benzin und Gas in die Luft sprengen zu wollen, sollte es zu einem weiteren polizeilichen Einschreiten kommen. Mit in den Einsatz eingebunden wurden dadurch Feuerwehrkräfte aus Eickeloh und Hodenhagen. Durch Zureden konnte der Mann schließlich zur Aufgabe und dem Verlassen seiner Garage überredet werden. Bei seiner Festnahme leistete er dennoch Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten im Gesicht. Der 30-Jährige offenbar psychisch kranke Mann wurde dem Krankenhaus Walsrode zugeführt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

