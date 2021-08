Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Ausweichmanöver endet im Grünstreifen - Zeugen gesucht; Schwarmstedt: Fahrzeug rollt in Leinehafen; Walsrode: Feuer in Wohnung-eine Person leicht verletzt; Soltau: Autos angefahren

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.08.2021 Nr. 1

26.08./Ausweichmanöver endet im Grünstreifen- Zeugen gesucht

Neuenkirchen: Gestern Mittag, gegen 13:20 Uhr, musste auf der Nersumer Straße, zwischen Hemslingen und Grauen, ein Claas Mähdrescher einem entgegenkommenden LKW ausweichen, welcher aus ungeklärter Ursache in die Fahrmitte geriet. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Mähdrescher nach rechts in den Grünstreifen aus und kam dort in Schieflage zum Stehen. Der verursachende LKW, welcher vermutlich einer Baustofffirma angehört und mit einem Ladekran ausgestattet war setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere die Insassen von drei PKW, welche dem LKW folgten, sich bei der Polizei Schneverdingen, unter Tel.: 05193/982500 zu melden.

26.08./Fahrzeug rollt in Leinehafen

Schwarmstedt: Für eine aufwendige Bergung sorgte am Donnerstagabend, gegen 20:45 Uhr, ein PKW im Leinehafen. Auf einem leicht abschüssigen Gelände der Straße Am Leinefeld wurde der Kleinbus geparkt abgestellt. Auf unbekannte Weise setzte dieser sich dann in Bewegung und rollte 25 m eine Böschung zum Leinehafen hinunter. Dort blieb der Ford im Uferbereich, neben einem Bootssteg, mit der Front im Schlammbereich stecken. Zur Bergung des Fahrzeuges war die Feuerwehr Schwarmstedt vor Ort. Diese setzten zur Bergung auch ein Schlauchboot ein. Unter weiterer Hinzuziehung eines schweren Lastkranes konnte der Wagen schließlich wieder an Land gebracht werden. Eine Umweltgefährdung bestand nicht, es blieb bei leichtem Sachschaden am Bootssteg sowie dem PKW. Der Einsatz dauerte über vier Stunden an.

27.08./Feuer in Wohnung - eine Person leicht verletzt

Walsrode: In einer Wohnung eines Mehrparteienhaus in der Hannoverschen Straße brach in den frühen Morgenstunden, gegen 03:08 Uhr, ein Brand aus zu dem die Polizei und Feuerwehr Walsrode alarmiert wurden. Der Brand brach im Wohnzimmer einer Wohnung im ersten Obergeschoß aus Sämtliche Hausbewohner wurden aufgefordert das Haus zu verlassen. Ein Ausbreiten der Flammen konnte durch die Löscharbeiten unterbunden werden. Der Wohnungsinhaber der brandbetroffenen Wohnung erlitt bei seinen eigenen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Nach ersten Ermittlungsergebnissen könnten Glutreste einer Shisha den Brand ausgelöst haben. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt

23.08./Autos angefahren

Soltau: Die Polizei Soltau sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfällen bei denen sich die Verursacher unerlaubt entfernt haben. Ein Unfall ereignete sich im Zeitraum von Sonntag, 22.08.2021 19:00 Uhr zu Montag, 23.08.2021, 12:00 Uhr: Hier wurde in der Straße Rühberg, in Höhe einer Krankenversicherungsgesellschaft, ein dort geparkter blauer Mercedes durch einen unbekannten Verursacher am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Auf dem Krankenhausparkplatz wurde am Montag, 23.08.2021, zwischen 08:55 Uhr und 09:50 Uhr, ein geparkter schwarzer VW-Touran beim Ein-oder Ausparken touchiert und dabei an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Zeugen zu den Unfällen werden gebeten sich bei der Polizei Soltau, Tel.: 05191/93800 zu melden.

