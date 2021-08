Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Portemonnaie entwendet; Bothmer:Diebesgut mit der Schubkarre abtransportiert; Dorfmark: Fahrzeugscheiben eingeworfen

Heidekreis (ots)

25.08. / Portemonnaie entwendet

Soltau: Am Mittwoch, zwischen 11:30 und 12:00 Uhr wurde einer Kundin in einem Discounter in der Böhmheide das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen, während die Kundin mit dem Verstauen ihres Einkaufsgutes beschäftigt war. Es wurden 30 Euro erbeutet. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau, Tel.: 05191/93800, zu melden.

24.08. / Diebesgut mit der Schubkarre abtransportiert

Bothmer: Einem aufmerksamen Zeugen fiel am Dienstag um 06:30 Uhr ein Mann in der Esseler Straße auf, der hochwertige Gartengeräte in einer Schubkarre transportierte. Die Polizei stellte bei der Kontrolle des 41-jährigen Schwarmstedters diverse hochwertige Geräte und Werkzeuge fest, für die der offensichtlich betrunkene Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Wie sich letztlich herausstellte, waren die Sachen kurz zuvor aus einer Scheune in der Bothmerschen Straße entwendet worden. Gegen den Schwarmstedter wird nun wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt.

25.08. / Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Dorfmark: In der Nacht zu Mittwoch wurden an zwei in der Poststraße abgestellten Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeworfen und die Fahrgasträume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. An dem grauen VW-Passat entstand ein Sachschaden von 500 Euro und dem grauen Audi A4 von 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel, Tel.: 05162/9720, entgegen.

