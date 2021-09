Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Polizei erschießt Hund; Uetzingen: Katalysatoren gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.09.2021 Nr. 1

02.09 / Polizei erschießt Hund

Soltau: Polizeibeamte erschossen am Mittwochnachmittag in Soltau, In den Hübeeten, einen Pitbull-Terrier: Gegen 15.30 Uhr wurde der Notrufzentrale ein freilaufender Hund gemeldet, der in der Straße Passanten anfalle. Eine Frau habe sich bereits in einen Pkw flüchten können. Der Hund habe versucht zu beißen und sie im Rücken-/Nackenbereich angesprungen. Die eingesetzten Polizeikräfte warnten den fließenden Verkehr, Anwohner und Passanten. Als das Tier im weiteren Verlauf mit schaumbedecktem Maul knurrend auf einen Polizeibeamten zulief und drohte anzugreifen, erschoss der Beamte das Tier aus nächster Nähe mit vier Schuss. Personen kamen nicht zu Schaden. Die vom Pitbull angegangene Frau blieb unverletzt. Der in der Nähe wohnende Hundehalter wurde informiert.

31.08 / Katalysatoren gestohlen

Uetzingen: Aus einem Gebäude an der Straße Am Böhmeufer entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 08.00 Uhr und Dienstag, 18.00 Uhr zwei neue Katalysatoren im Wert von rund 7.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell