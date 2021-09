Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer 2. Zeugenaufruf zu Straßenverkehrsgefährdung

Schneverdingen (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Freitag, den 03.09.2021, gegen 16.00 Uhr kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Lünzen- und Schülernbrockhof zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Dabei befuhr ein 54-jähriger Tostedter zusammen mit seinem vorausfahrenden Bruder die Verbindungsstraße in Richtung Schülernbrockhof, als er alleinbeteiligt in einer Linkskurve, aus bislang unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn abkommt. Er stürzte im Seitenraum und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Tostedter wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen.

Zeugenaufruf Straßenverkehrsgefährdung

Am 02.09.2021 um 16.35 Uhr ist es auf dem Gustav-Bosselmann-Ring in Schneverdingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Dabei bog eine 56-jährige Schneverdingerin vom Zahrensener Weg auf den Gustav-Bosselmann-Ring ein. Dort kommt ihr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin während eines Überholmanövers entgegen und fährt hierbei frontal auf die 56-jährige zu. Diese kann nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, einem schwarzen VW Golf, verhindern und kommt erst im Grünstreifen vollständig zum Stehen. Die unbekannte Fahrzeugführerin setzt ihre Fahrt unvermittelt fort. Durch die 56-jährige können lediglich Kennzeichenfragmente aus dem Heidekreis abgelesen werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise auf die beschuldigte Fahrzeugführerin geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05193/982500 mit der Polizeistation Schneverdingen in Verbindung zu setzen.

