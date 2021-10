Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht Zeugen und den Fahrer eines Autos, der zwischen Freitag und Samstag, 02.10.2021, einen geparkten Pkw am Johanniskirchplatz beschädigte und sich von der Unfallstelle entfernte.

Zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag, 10:20 Uhr, hatte ein 40-jähriger Bielefelder seinen VW Golf an der Straße Johanniskirchplatz abgestellt. Das Auto stand in einer Parkbucht und in Verlängerung der Turmstraße.

Der 40-Jährige bemerkte am Samstagmorgen erhebliche Beschädigungen an seinem Auto, die sich über die gesamte Fahrerseite zogen. Neben Kratzspuren am Stoßfänger fanden sich Dellen an den Türen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, weil das linke Vorderrad und die Radaufhängung erheblich beschädigt wurden. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 7.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Unfall an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

