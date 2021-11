Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: PKW-Fahrerin touchiert Radfahrerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag kurz nach 16:30 Uhr war eine 13-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Wallstadter Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Eine hinter ihr fahrende Frau in einem silbernen Mercedes fuhr der Radfahrerin zu dicht auf und touchierte deren Hinterrad. Dadurch kam die 13-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Nach dem Unfall fuhr die Unbekannte einfach weiter, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 entgegengenommen.

