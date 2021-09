Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Kellerbrand in Bottrop

Auf dem Nordring kam es am Mittwoch, den 15.09.2021 gegen 20:20 Uhr zu einem Brandereignis im Keller eines Wohnhauses. Während ein Trupp zur Brandbekämpfung in den Keller vordrang, wurden mehrere Trupps zur Evakuierung der zum Teil nicht gehfähigen Bewohner eingesetzt. Acht Mieter des Wohnhauses wurden u.a. mittels Tragestühlen aus dem verrauchten Bereich gerettet. Während den Löscharbeiten wurden die Bewohner in einem Bus der Vestischen betreut. Wegen der enormen Hitzeentwicklung im Keller verbrannte die Isolierung der Stromkabel. Diese hingen dann von der Kellerdecke herab. Daher wurde das Wohnhaus wurde von der ELE stromlos geschaltet. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner Aufgrund der starken Rauchausbreitung nicht in Ihre Wohnungen zurückkehren. Zum Teil konnten die Mieter bei Freunden und Verwandten unterkommen, zum Teil wurde über die Stadt Bottrop übergangsweise eine Unterkunft vermittelt. Insgesamt wurden vier Trupps im Innenangriff eingesetzt. Der Einsatz war gegen 00:30 Uhr beendet. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Ortswehren Eigen, Fuhlenbrock und Grafenwald im Einsatz. Die Ortswehr Altstadt übernahm derweil den Grundschutz im Stadtgebiet.(Do)

