Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Starkregen in Bottrop

Bottrop (ots)

Am heutigen Tag zog ein Tiefdruckgebiet durch Nordrhein-Westfalen und sorgte auch in Bottrop aufgrund des daraus resultierenden Starkregens für einige Einsätze der Feuerwehr Bottrop im Bereich Bottrop-Kirchhellen. Bis zu den Mittagsstunden des 15.09.2021 wurden die Feuerwehreinsatzkräfte zu 10 wetterbedingten Einsätzen beordert. So wurde die Feuerwehr Bottrop zu vollgelaufenen Lichtschächten und Kellern alarmiert, welche im Einsatzverlauf ausgepumpt werden konnten. Zu Personen- oder größeren Sachschäden im Stadtgebiet Bottrop kam es aufgrund der o.g. Wetterlage bis zum Mittag nicht. Aktuell laufen keine wetterbedingten Einsätze mehr, da alle Unwettereinsätze sukzessive abgearbeitet werden konnten. Neben der Berufsfeuerwehr Bottrop waren die Freiwilligen Feuerwehren Kirchhellen und Altstadt im Einsatz.(No)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell