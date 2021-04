Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Butjadingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 31. März 2021, wurde ein 65-jähriger Motorrad-Fahrer aus Leer und seine 64-jährige Mitfahrerin aus Leer bei einem Verkehrsunfall auf der Nienser Straße in Butjadingen leicht verletzt.

Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Motorrad Triumph und seiner 64-jährigen Mitfahrerin im Beiwagen die Nienser Straße in Richtung Burhave. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Motorrad-Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem wasserführenden Straßengraben zum Liegen.

Durch den Aufprall wurde der 65-Jährige sowie seine 64-jährige Mitfahrerin leicht verletzt.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Gegen den 65-Jährigen wurden ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

