Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beamte mehrfach beleidigt

Offenburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen führten Streitigkeiten zu einem Polizeieinsatz in der Hauptstraße nahe des Zentralen Omnibusbahnhofs. Gegen 1:15 Uhr soll ein Betrunkener mit einem Mann in Streit geraten sein. Als sich die Beamten des Polizeireviers Offenburg vor Ort begaben, dürften sie nach derzeitigem Stand anstelle der beiden Streithähne drei weitere Personen angetroffen haben. In der Folge wurde ein 38-Jähriger aus dem Trio immer aggressiver und beleidigte mehrfach die Ordnungshüter. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell