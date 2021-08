Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Andreas Sattler ist der Leiter des neuen Polizeireviers Offenbach

Offenbach (ots)

Andreas Sattler ist der Leiter des neuen Polizeireviers Offenbach - Das Polizeipräsidium Südosthessen setzt auf Kontinuität

(kk) Polizeipräsident Eberhard Möller führte am Donnerstagnachmittag Andreas Sattler als Leiter des neuen Polizeireviers Offenbach offiziell in sein Amt ein. Damit übernimmt ein erfahrener und in der Stadt Offenbach bestens bekannter Polizeibeamter die Leitung des seit 30. Juli in Betrieb genommenen neuen Polizeireviers Offenbach im Spessartring 61.

Der "Mühlheimer Bub" Andreas Sattler, Mitglied des Karnevalvereins sowie der Freiwilligen Feuerwehr in Mühlheim, versieht bereits lange Jahre in Offenbach Dienst in Führungsfunktionen. Sattler, der als Abwesenheitsvertreter des 2. Polizeireviers und als langjähriger Dienststellenleiter des 1. Polizeireviers Offenbach tätig war, hat nun die Leitung des neuen Reviers übernommen. Mit seinen über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird der Erste Polizeihauptkommissar Sattler zukünftig weiterhin für die Sicherheit der über 130.000 Einwohner der Stadt Offenbach sorgen.

Hinweis: Zwei Bilder zu dieser Pressemeldung sind beigefügt (Quelle PP SOH).

Amtseinführung Andreas Sattler - Ltd. Polizeidirektor Dirk Fornoff, Stadtrat der Stadt Offenbach Paul-Gerhard Weiß, Erster Polizeihauptkommissar Andreas Sattler, Polizeipräsident Eberhard Möller (v.l.)

Amtseinführung Andreas Sattler - Polizeipräsident Eberhard Möller und Erster Polizeihauptkommissar Andreas Sattler (v.l.)

Offenbach, 13.08.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

