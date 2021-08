Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Bitte genießen Sie die Fahrt bei Sonnenschein und moderatem Tempo!

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 33. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und auf der Landesstraße 3443 für den Lärmschutz.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

18.08.2021:

B 276, Birstein - Wächtersbach, zwischen Brachttal und Hesseldorf (Unfallschwerpunkt); L 3443, Brachtal-Spielberg, im Bereich Eisenhammer (Lärmschutz);

19.08.2021:

L 3347, Nidderau-Ostheim, in Richtung Roßdorf, in Höhe der Bahnlinie (Unfallschwerpunkt); B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt);

20.08.2021:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt);

21. und 22.08.2021:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 13.08.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

